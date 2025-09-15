Gönüllerin şampiyonuyuz

Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te Almanya'ya 88-83 yenilerek şampiyonayı ikinci sırada kapattı… 27 Ağustos'ta grup maçları ile başladığımız turnuvada bir bir rakipleri geride bırakıp namağlup finale gelen A Milli Takımımız, Almanya karşısında maça da iyi başlayan taraf oldu.
Ancak savunmada yapılan hatalar sonrasında ilk çeyreği 24-22 geride bitirsek de toparlanıp 44-40 ile soyunma odasına gittik.
GERİ DÖNÜŞ GÖSTEREMEDİK
Üçüncü çeyrek 26-21 geride kaldık ve final bölümüne 67-66 önde girdik. Son periyotta özellikle rakibin dış atışlarına engel olamadık ve 88-83 ile şampiyonluk Almanya'nın oldu.
2001'de EuroBasket'te ikinci olan Ay-Yıldızlılar bir kez daha gümüş madalyada kaldık.
TÜRKİYE:
Larkin 13, Şehmus Hazer 2, Cedi Osman 23, Ercan Osmani 2, Alperen Şengün 28, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz
ALMANYA:
Schröder 16, Obst 9, Bonga 20, Theis 3, Wagner 18, Tristan da Silva 13, Lo 2, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 7
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ
12 Dev Adam'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'dan da kutlama mesajı geldi.
Gümüş madalya alan milli takımı kutlayan
Başkan Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nda 2. olan A Milli
Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik
ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz"
ifadelerini
kullandı.
ALPEREN ŞENGÜN EN İYİ İLK 5'E SEÇİLDİ
Maçın ardından Alperen Şengün büyük üzüntü yaşadı. 30 dakika sahada kalan sporcumuz 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ile maçı tamamladı. Zaman zaman gözyaşlarına da engel olamayan Alperen turnuvanın da en iyi ilk 5'ine seçildi.
CEDİ NEFES BİLE ALMADI!
Takım kaptanımız Cedi Osman, maçın tamamında sahada kaldı… 40 dakika süre alan deneyimli oyuncu, toplamda 28 sayı atarak takımın da en skoreri oldu. Panathinaikoslu oyuncumuz ayrıca 3 ribaunt alıp 3 kez de asist yaptı.
ALMANYA İKİNCI KEZ ŞAMPİYON
Finaldeki rakibimiz Almanya tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 1993'te zafere ulaşan Almanlar 2005'te ikinci, 2022'de ise üçüncü oldu.
TÜRKİYE KIRMIZI-BEYAZDI
Erkek Basketbol Milli Takımımızın final maçı için tüm Türkiye ekranlar karşısındaydı. Kurulan dev ekranlarda birlikte maçı izleyip tezahürat yapan taraftarlarımız büyük heyecan yaşanan son anların ardından ise sessizliğe büründü.
1957'DE BAŞLAYAN REKABETTE 30. YENİLGİ
Türkiye ile Almanya arasında (Özel-resmi) 49. maçta kazanan Panzerler oldu. Türkiye 19 kez kazanırken Almanya, 30 galibiyete yükseldi. İki ülke arasındaki ilk müsabaka 26 Haziran 1957'de oynanırken Türkiye 54-33 kazanmıştı.
24 YIL SONRA YİNE GÜMÜŞTE KALDIK
12 Dev Adam, 2001'in ardından bir kez daha turnuvada ikinci oldu. Türkiye'de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olan Türkiye bu kez de Almanya'ya 88-83 yenildi.
BAŞIMIZ EĞİLMEDİ
Takımın deneyimli isimlerinden Sertaç Şanlı üzüntüsünü şöyle paylaştı: "Herkese destekleri için çok teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Elbette üzüldük, üzülmemek elde değil. Ama başımız önde değil, başımız dik ayrılıyoruz.
GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ
Türkiye'nin
en skorer ismi olan Cedi Osman şunları söyledi: "Çok iyi bir takımız, bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Daha da güçlü döneceğiz, halkımız bize inanmaya devam etsin."