Gönüllerin şampiyonuyuz

Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te Almanya'ya 88-83 yenilerek şampiyonayı ikinci sırada kapattı…Ancak savunmada yapılan hatalar sonrasında ilk çeyreği 24-22 geride bitirsek de toparlanıp 44-40 ile soyunma odasına gittik.Üçüncü çeyrek 26-21 geride kaldık ve final bölümüne 67-66 önde girdik.2001'de EuroBasket'te ikinci olan Ay-Yıldızlılar bir kez daha gümüş madalyada kaldık.Larkin 13, Şehmus Hazer 2, Cedi Osman 23, Ercan Osmani 2, Alperen Şengün 28, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan KorkmazSchröder 16, Obst 9, Bonga 20, Theis 3, Wagner 18, Tristan da Silva 13, Lo 2, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 7Gümüş madalya alan milli takımı kutlayanBaşkan Erdoğan, "FIBA 2025 AvrupaBasketbol Şampiyonası'nda 2. olan A MilliErkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrikediyorum.ifadelerinikullandı.Maçın ardından Alperen Şengün büyük üzüntü yaşadı. 30 dakika sahada kalan sporcumuz 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ile maçı tamamladı. Zaman zaman gözyaşlarına da engel olamayan Alperen turnuvanın da en iyi ilk 5'ine seçildi.Takım kaptanımız Cedi Osman, maçın tamamında sahada kaldı… 40 dakika süre alan deneyimli oyuncu, toplamda 28 sayı atarak takımın da en skoreri oldu. Panathinaikoslu oyuncumuz ayrıca 3 ribaunt alıp 3 kez de asist yaptı.Finaldeki rakibimiz Almanya tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Erkek Basketbol Milli Takımımızın final maçı için tüm Türkiye ekranlar karşısındaydı. Kurulan dev ekranlarda birlikte maçı izleyip tezahürat yapan taraftarlarımız büyük heyecan yaşanan son anların ardından ise sessizliğe büründü.Türkiye ile Almanya arasında (Özel-resmi) 49. maçta kazanan Panzerler oldu. Türkiye 19 kez kazanırken Almanya, 30 galibiyete yükseldi. İki ülke arasındaki12 Dev Adam, 2001'in ardından bir kez daha turnuvada ikinci oldu.Takımın deneyimli isimlerinden Sertaç Şanlı üzüntüsünü şöyle paylaştı: "Herkese destekleri için çok teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Elbette üzüldük, üzülmemek elde değil. Ama başımız önde değil, başımız dik ayrılıyoruz.Türkiye'ninen skorer ismi olan Cedi Osman şunları söyledi: "Çok iyi bir takımız, bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Daha da güçlü döneceğiz, halkımız bize inanmaya devam etsin."