Başkan Erdoğan’dan Fenerbahçe Beko’ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.