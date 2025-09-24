Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Giriş Tarihi: 25.9.2025 01:22 Son Güncelleme: 25.9.2025 01:25

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımını kutladı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Fenerbahçe Beko’ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz