Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 876. maçına çıkacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021 ve 2022'de şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 875 karşılaşmanın 494'ünü kazandı, 381'inde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 627 maçta 337 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.

875 MAÇIN DAĞILIMI

Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları serüveninin karnesi şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Mağlubiyet Kupa 1 790 442 348 Kupa 2 33 19 14 Kupa 3 52 33 19 Toplam 875 494 381

Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi.

Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası.

Kupa 3: Koraç Kupası.

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Anadolu Efes, 46 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Beş defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi ünvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 2020-2021 sezonunda ligdeki normal sezonu üçüncü bitiren lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid'e 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'deki ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Barcelona'yı da 86-81 mağlup ederek Avrupa arenasındaki ikinci kupasını kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, 2021-2022 sezonunda da normal sezonu 6. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek final serisinde EA7 Emporio Armani Milan'ı 3-1 geçerek Dörtlü Final'e çıktı. Dörtlü Final'deki ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, finalde Real Madrid'i 58-57 yenerek Avrupa'daki üçüncü kupasını elde etti.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

AVRUPA'DA KİLOMETRE TAŞLARI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan'ın Panathinaikos, 600. randevusunda Litvanya'nın Zalgiris, 700. maçında Rusya'nın CSKA Moskova ve 800. müsabakasında Fenerbahçe Beko ile karşılaştı.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle:

Maç Sezon Yer Tarih Kupa A Takımı B Takımı Sonuç 1 1979-1980 Tel Aviv 11.10.1979 Kupa 1 - 1. Tur Maccabi Tel Aviv Efes Pilsen 100-53 100 1993-1994 Zagreb 17.02.1994 Kupa 1 - Yarı Final Turu Cibona Zagreb Efes Pilsen 72-57 200 1999-2000 Sevilla 23.09.1999 Kupa 1 - Eleme Turu Caja San Fernando Efes Pilsen 62-43 300 2003-2004 Berlin 04.02.2004 Kupa 1 - 1. Tur Alba Berlin Efes Pilsen 77-61 400 2008-2009 İstanbul 10.12.2008 Kupa 1 - 1. Tur Efes Pilsen Armani Jeans Milano 74-67 500 2013-2014 İstanbul 14.03.2014 Kupa 1 - Top 16 Anadolu Efes Panathinaikos 60-65 600 2017-2018 Kaunas 23.11.2017 Kupa 1 - 1. Tur Zalgiris Anadolu Efes 91-83 700 2020-2021 Moskova 15.12.2020 Kupa 1 - 1. Tur CSKA Moskova Anadolu Efes 100-65 800 2022-2023 İstanbul 06.04.2023 Kupa 1 - 1. Tur Fenerbahçe Beko Anadolu Efes 103-86

EN FARKLI GALİBİYETLER

Avrupa kupalarında 875 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası birinci eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Türk temsilcisinin Avrupa arenasında en farklı galibiyetleri şöyle: