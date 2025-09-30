AVRUPA
basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de yeni sezon bugün başlıyor. Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yer aldığı Avrupa Ligi'nde 20 takım mücadele edecek.
Normal sezon 17 Nisan 2026'da tamamlanacak Play-in maçları 21-24 Nisan 2026'da, play-off müsabakaları 28 Nisan-13 Mayıs 2026'da oynanacak. Şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Anadolu Efes bugün Karadağ'da İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile 20.45'te karşılaşacak.
Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe Beko ise yarın Ülker Salonu'nda 20.45'te Paris Basketbol'u konuk edecek.