Fenerbahçe Beko, EuroLeague sezonuna galibiyetle başladı

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Paris Basketball'u 96-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İlk periyoda etkili başlayarak 25-19 önde tamamlayan sarı-lacivertliler ilk yarıda 14 sayıya kadar çıkardığı farkı koruyamadı, ancak soyunma odasına 3 sayı farkla 43-40 önde gitti.

Fenerbahçe, İlk bölümü karşılıklı sayılarla dengeli başlayan 3'üncü periyodun sonunda iyi savunmayla rakibin hücumlarını durdurmayı başardı. Periyod sonunda Melli'nin art arda bulduğu 3 sayılık atışlarla Fenerbahçe Beko bu çeyreği de 70-59 önde bitirdi. Son periyotta etkili olan sarı-lacivertliler maçtan 96-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi rakip takımdan Hifi olurken, Fenerbahçe Beko'da maçın oyuncusu olan Hall 22, Tucker ise 20 sayı üretti.

SALON: Ülker spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys, Sergio Silva

FENERBAHÇE BEKO: Hall 22, Tucker 20, Colson 7, Bacot 4, Jantunen 5, Melli 9, Baldwin 10, Tarık Biberovic 6, Birch 2, Onuralp Bitim, Boston Jr. 5, Metecan Birsen 3

PARİS BASKETBALL: Ouattara 5, Robinson 17, M'Baye 6, Herrera 2, Faye 2, Willis 4, Hifi 23, Hommes 9, Dokossi 2, Morgan 2, Cavaliere 5, Bako

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59