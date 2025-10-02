Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta başlayor!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 10:35 Son Güncelleme: 2.10.2025 10:37

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta başlayor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın (3 Ekim cuma) oynanacak tek maçla başlayacak.

AA
Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta başlayor!

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)-

4 Ekim Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.30 Mersinspor-Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

5 Ekim Pazar:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)

6 Ekim Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

ARKADAŞINA GÖNDER
Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta başlayor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz