Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş GAIN, Mersin Spor deplasmanında kazandı
Giriş Tarihi: 4.10.2025 18:46 Son Güncelleme: 4.10.2025 18:47

Beşiktaş GAIN, Mersin Spor deplasmanında kazandı

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 2’nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk Beşiktaş 99-86 kazandı.

İHA
Beşiktaş GAIN, Mersin Spor deplasmanında kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Mersin Spor, evinde karşılaştığı Beşiktaş'a 99-86 mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Halil Erkoç
Mersin Spor: Cowan 21, Cruz 13, Efe Ergi Tırpancı 4, White 2, Bentil 10, Olaseni 2, Cobbs 14, Kartal Özmızrak 2, March 9, Leon Harun Apaydın, Hakan Sayılı 9
Beşiktaş: Mathews 25, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 9, Vittorio Brown 8, Zizic 9, Dotson 11, Kamagate 14, Yiğit Arslan 2, Lemar 4, Canberk Kuş 8
1. Periyot: 22-29 (Beşiktaş lehine)
Devre: 35-58 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 62-73 (Beşiktaş lehine)

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş GAIN, Mersin Spor deplasmanında kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz