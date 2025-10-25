Türk derbisi Kanarya’nın

Basketbolda EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i geriden gelerek 79-69 mağlup etmeyi başardı.
İlk çeyreği lacivert-beyazlılar 24-18 üstün tamamlarken soyunma odasına Kanarya 44-43 önde gitti. Üçüncü periyot kıran kırana mücadeleye sahne olurken son bölüme 58-58'lik eşitlikle geçildi ve parkeden sarı-lacivertliler 10 sayı farkla galip ayrıldı. F.Bahçe'den Scottie Wilbekin kritik anlarda attığı üçlüklerle takımına can verdi.
Wade Baldwin de 10 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle zaferde pay sahibiydi. Efes'te Nick Weiler- Babb (17), Larkin (13) ve İsaia Cordinier (10) çift hanlere çıktı. Jasikevicius'un ekibi galibiyet sayısını 3'e yükseltirken A.Efes 4. yenilgisini yaşadı