Türk derbisi Kanarya’nın

Basketbolda EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı.İlk çeyreği lacivert-beyazlılar 24-18 üstün tamamlarken soyunma odasına Kanarya 44-43 önde gitti. Üçüncü periyot kıran kırana mücadeleye sahne olurken son bölüme 58-58'lik eşitlikle geçildi ve parkeden sarı-lacivertliler 10 sayı farkla galip ayrıldı. F.Bahçe'denWade Baldwin de 10 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle zaferde pay sahibiydi. Efes'te Nick Weiler- Babb (17), Larkin (13) ve İsaia Cordinier (10) çift hanlere çıktı. Jasikevicius'un ekibi galibiyet sayısını 3'e yükseltirken A.Efes 4. yenilgisini yaşadı