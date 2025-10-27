Fenerbahçe rakip tanımıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84 mağlup ederek serisini devam ettirdi.Kanarya'da Tarık Biberovic 14, Metecan ile Onuralp 12'şer sayı kaydetti.Anadolu Efes ise deplasmanda Trabzonspor'u 81-74 yendi.Aliağa Petkim-Mersin Spor: 90-86, Galatasaray-Karşıyaka: 103-83.