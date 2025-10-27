Fenerbahçe rakip tanımıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84 mağlup ederek serisini devam ettirdi. Sarı-lacivertliler, ligdeki 4. galibiyetini alırken, Ankara temsilcisi ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Kanarya'da Tarık Biberovic 14, Metecan ile Onuralp 12'şer sayı kaydetti. Karşılaşmanın en skorer ismi olan Kyle Allman'ın 21 sayısı ise Türk Telekom'a yetmedi.
Anadolu Efes ise deplasmanda Trabzonspor'u 81-74 yendi. Diğer sonuçlar:
Aliağa Petkim-Mersin Spor: 90-86, Galatasaray-Karşıyaka: 103-83.