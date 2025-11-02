Fenerbahçe Beko, Mersin Spor’u deplasmanda yendi!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Spor ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler, 87-78'lik skorla kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin
Mersin Spor: Olaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil
Fenerbahçe: Bocot JR 11, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin IV 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7
1. Periyot: 22-17
Devre: 42-45
3. Periyot: 57-65