Fenerbahçe, Büyükçekmece Basketbol’u sahasında devirdi!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-87 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligde 6. galibiyetini elde ederken Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.