NBA'de Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets üst üste 4. galibiyetini aldı

Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Pacers'ı Jokic'in 32 sayı, 14 ribaunt, 14 asistlik performansıyla mağlup ederek üst üste 4 olmak üzere 7. galibiyetini aldı.

Jokic'in 9 maçta 6. kez "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Tim Hardaway Jr 17 ve Peyton Watson 16 sayı kaydetti.

Peş peşe 3, sezonun 8. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 14'üncüsü Pacers'ta ise Aaron Nesmith 25 ve Andrew Nembhard 22 sayı attı.