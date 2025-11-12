İsrail ekibine tokat

Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Güvenlik gerekçesiyle Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 84-75 mağlup etti. Karşılaşmada periyotlar 20-15, 20-15, 25-26 ve 19-19 sona erdi. F.Bahçe bu skorla 5. galibiyetini aldı. Kanarya'da Wade Baldwin 17 sayı kaydetti. Fenerbahçe, bir sonraki maçını yarın bir başka İsrail takımı Hapoel IBI'yle yine Almanya'nın Münih kentinde oynayacak. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Bologna'ya 99-89 yenildi.