Mersin Spor, Unijaca Malaga’ya kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 100-77 yenildi.
Mersin temsilcisi, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Gatis Salins (Letonya), Paulo Marques (Portekiz)
Mersin Spor: Olaseni 10, Cobbs 11, March Jr 14, Cruz 8, White 3, Koray Çekici 3, Cowan 13, Ergi Tırpancı 11, Bentil 4
Unijaca Malaga: Perez 14, Balcerowski 18, Webb III 12, Kalinoski 4, Perry 7, Barreiro 3, Diaz 9, Castaneda, Dedovic 12, Sulejmanovic 10, Duarte 8, Tillie 3
1. Periyot: 22-31
Devre: 41-60
3. Periyot: 56-81
Beş faulle çıkan: 32.34 Sulejmanovic (Unijaca Malaga)