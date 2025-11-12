Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Mersin Spor, Unijaca Malaga'ya kaybetti
Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:58

Mersin Spor, Unijaca Malaga'ya kaybetti

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 100-77 mağlup oldu.

AA
Mersin Spor, Unijaca Malaga’ya kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 100-77 yenildi.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Gatis Salins (Letonya), Paulo Marques (Portekiz)

Mersin Spor: Olaseni 10, Cobbs 11, March Jr 14, Cruz 8, White 3, Koray Çekici 3, Cowan 13, Ergi Tırpancı 11, Bentil 4

Unijaca Malaga: Perez 14, Balcerowski 18, Webb III 12, Kalinoski 4, Perry 7, Barreiro 3, Diaz 9, Castaneda, Dedovic 12, Sulejmanovic 10, Duarte 8, Tillie 3

1. Periyot: 22-31

Devre: 41-60

3. Periyot: 56-81

Beş faulle çıkan: 32.34 Sulejmanovic (Unijaca Malaga)

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Spor, Unijaca Malaga'ya kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz