Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türk Telekom Avrupa'dan zaferle döndü
Giriş Tarihi: 12.11.2025 23:50 Son Güncelleme: 12.11.2025 23:51

Türk Telekom Avrupa'dan zaferle döndü

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 yendi.

AA
Türk Telekom Avrupa’dan zaferle döndü

Kalnapilio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 27-21 önde tamamlayan konuk takım, ikinci periyotta farkı çift haneye taşıyarak devre arasına 53-42 üstünlükle girdi.

İkinci devrede farkı daha da açan Türk Telekom, üçüncü çeyreğini 75-58 önde geçtiği mücadeleyi 26 sayı farkla 100-74 kazandı.

Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Usher, 19'ar sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibi ekipte Augustine Rubit'in 20 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Lietkabelis ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom Avrupa'dan zaferle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz