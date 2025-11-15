Alperen Şengün double double yaptı, Rockets kazandı!

Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Portland Trail Blazers'a konuk oldu. Rockets, mücadeleyi 140-116 kazandı.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynarken Kevin Durant, 30 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.

Jabari Smith 22 ve Amen Thompson ise 19 sayıyla oynadı. Blazers'da Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Shaedon Sharpe 19 sayıyla oynadı.

Rockets NBA Cup'taki ilk galibiyetini alırken Blazers ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

ADEM BONA 2 SAYIYLA OYNADI

Milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 114-105 yenildi. Little Caesars Arena'da oynanan müsabakada Adem Bona 2 sayı ve 5 ribauntluk performans gösterdi.

Tyrese Maxey 31 sayıyla oynarken VJ Edgecombe 18 sayı kaydetti. Pistons'da Javonte Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Daniss Jenkins ise 19 sayıyla oynadı.