Avrupa Ligi’nde 11. haftanın MVP’si Isaia Cordinier!

Giriş Tarihi: 15.11.2025 15:53

Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçları tamamladı. Organizasyon yönetimi, bu haftanın en değerli oyuncusunu da duyurdu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in Alman ekibi Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Cordinier, haftanın MVP'si seçildi.

Kariyerinde ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, İtalya temsilcisi Virtus Bologna forması giyerken 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanını elde etmişti.

Cordinier, bu sezon Anadolu Efes'in MVP ödülünü kazanan ilk oyuncusu oldu.

