Anadolu Efes’in EuroLeague’de konuğu Barcelona

Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:20

Anadolu Efes, EuroLeague'in on ikinci haftasında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 887. MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

