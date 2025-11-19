Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bursaspor, Cholet Basket'e deplasmanda mağlup!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 00:34

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında konuk olduğu Fransız kulübü Cholet Basket'e 109-77 yenildi.

AA
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında, Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Fransız kulübü Cholet Basket'e 109-77'lik skorla kaybetti.

Ev sahibi ekip, Cholet kasabasındaki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-20, ilk yarısını da 64-40 önde tamamladı.

Son periyoda 20 sayılık (86-66) üstünlükle giren Cholet Basket, karşılaşmayı 109-77 kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cholet Basket, gruptaki 3. galibiyetini aldı.

Gruptaki 5. maçından da mağlup ayrılan Bursaspor'da King, 20 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

