Bursaspor, Cholet Basket’e deplasmanda mağlup!

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında, Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Fransız kulübü Cholet Basket'e 109-77'lik skorla kaybetti.

Ev sahibi ekip, Cholet kasabasındaki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-20, ilk yarısını da 64-40 önde tamamladı.

Son periyoda 20 sayılık (86-66) üstünlükle giren Cholet Basket, karşılaşmayı 109-77 kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cholet Basket, gruptaki 3. galibiyetini aldı.

Gruptaki 5. maçından da mağlup ayrılan Bursaspor'da King, 20 sayıyla sahanın en skoreri oldu.