İtalya’da sokaklar katil İsrail yüzünden karıştı!

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olarak gösterilen EuroLeague'in 12. haftasında, Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. KATİL İSRAİL'E PROTESTO İtalya'da gerçekleştirilecek müsabaka öncesinde ise adeta kaos çıktı. İtalyan taraftarlar, Filistin'de soykırım yapan katil İsrail için protestolarda bulundu. Toplanan protestocular, İsrail'le maç yapılmasını istemediklerini vurgulayan sloganlar attı. GEÇTİĞİMİZ GÜNDE DE YAŞANDI Geçtiğimiz akşam oynanan Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv maçı öncesinde de İtalyan taraftarlar benzer protestolarda bulunmuştu.