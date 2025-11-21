Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri İtalya'da sokaklar katil İsrail yüzünden karıştı!
Giriş Tarihi: 21.11.2025 22:32 Son Güncelleme: 21.11.2025 22:40

EuroLeague'de oynanacak olan Virtus Bologna, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İtalya'da sokaklar karıştı. Çizme taraftarı, katil İsrail lehine protestolarda bulundu.

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olarak gösterilen EuroLeague'in 12. haftasında, Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek.

KATİL İSRAİL'E PROTESTO

İtalya'da gerçekleştirilecek müsabaka öncesinde ise adeta kaos çıktı.

İtalyan taraftarlar, Filistin'de soykırım yapan katil İsrail için protestolarda bulundu. Toplanan protestocular, İsrail'le maç yapılmasını istemediklerini vurgulayan sloganlar attı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNDE DE YAŞANDI

Geçtiğimiz akşam oynanan Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv maçı öncesinde de İtalyan taraftarlar benzer protestolarda bulunmuştu.

