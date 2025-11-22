Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Chris Paul, sezon sonunda kariyerini tamamlayacağını açıkladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma diyen Chris Paul, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kariyerinin önemli anlarını içeren bir video paylaşan 40 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, "Bu son sezon için minnettarım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 12 kez All-Star seçilen Chris Paul, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ABD ile altın madalya kazandı

Paul, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Clippers'ın yanı sıra New Orleans Pelicans, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors ve San Antonio Spurs formalarını giydi.

