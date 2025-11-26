Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko gümbür gümbür
Fenerbahçe Beko gümbür gümbür

EUROLEAGUE'DE fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, dün Virtus Bologna'yı da evinde 66-64 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Mücadelenin ilk yarısını 31-30 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasından dönünce sazı eline aldı. Wade Baldwin 18 sayı atarken Devon Hall 9, Tarık Biberovic ve Bonzie Colson da 8'er sayı kaydetti. Kanarya bir sonraki karşılaşmada Olympiakos'a konuk olacak. Voleybolda ise CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.
