2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 12 Dev Adam, ilk maçını farklı kazandı!

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye; Tarık Biberovic, Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı. Ay-yıldızlılar, sonrasında maçın bitmesine 23 saniye kala Yiğit Arslan'ın dış atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 22'ye çıkardı: 93-71. Milli takım, mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı.