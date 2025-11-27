G.Saray Avrupa’da namağlup turladı

BASKETBOLDA kadınlar EuroLeague'de Galatasaray Çağdaş Faktoring, B Grubu'ndaki 6. maçında Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i 104-54 mağlup etti. Temsilcimizde Dorka Juhasz 22 sayı atarken Awak Kuler 17 sayı kaydetti. G.Saray 6'da 6 yaparak namağlup lider oldu ve üst tura yükseldi. Voleybolda ise SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında da Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi.