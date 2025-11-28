Galatasaray’da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Genel Menajer Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2023'te Genel Menajerlik görevine getirilen Yalçınkaya, iki yıllık çalışma süresinin ardından kulüpten ayrıldı.