Fenerbahçe’de Onuralp Bitim şoku!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Onuralp Bitim'in sakatlığına dair bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiği ifade edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.