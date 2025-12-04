Alperen Şengün, NBA’de 5 bin sayıyı geçti!

NBA'de normal sezon 9 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-95'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini aldı.

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 28 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma ve 3 asistle oynarken, Kevin Durant 24 sayı, 8 asist ve Amen Thompson da 20 sayı, 12 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 17. yenilgisini alan Sacramento'da ise Maxime Raynaud ile Malik Monk'un 25'şer sayısı galibiyete yetmedi.

Ayrıca Alperen Şengün bu müsabakayla birlikte NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Orlando Magic: 112 - San Antonio Spurs: 114

Indiana Pacers: 120 - Denver Nuggets: 135

Cleveland Cavaliers: 110 - Portland Trail Blazers: 122

Atlanta Hawks: 92 - Los Angeles Clippers: 115

New York Knicks: 119 - Charlotte Hornets: 104

Chicago Bulls: 103 - Brooklyn Nets: 113

Houston Rockets: 121 - Sacramento Kings: 95

Milwaukee Bucks: 113 - Detroit Pistons: 109

Dallas Mavericks: 118 - Miami Heat: 108