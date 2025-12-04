Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Alperen Şengün, NBA'de 5 bin sayıyı geçti!
Giriş Tarihi: 4.12.2025 11:14

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 121-95 yendi. Milli oyuncu Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

İHA
NBA'de normal sezon 9 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-95'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini aldı.

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 28 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma ve 3 asistle oynarken, Kevin Durant 24 sayı, 8 asist ve Amen Thompson da 20 sayı, 12 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 17. yenilgisini alan Sacramento'da ise Maxime Raynaud ile Malik Monk'un 25'şer sayısı galibiyete yetmedi.

Ayrıca Alperen Şengün bu müsabakayla birlikte NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 112 - San Antonio Spurs: 114
Indiana Pacers: 120 - Denver Nuggets: 135
Cleveland Cavaliers: 110 - Portland Trail Blazers: 122
Atlanta Hawks: 92 - Los Angeles Clippers: 115
New York Knicks: 119 - Charlotte Hornets: 104
Chicago Bulls: 103 - Brooklyn Nets: 113
Houston Rockets: 121 - Sacramento Kings: 95
Milwaukee Bucks: 113 - Detroit Pistons: 109
Dallas Mavericks: 118 - Miami Heat: 108

