Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe’nin

F.Bahçe Opet, 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 104-77 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Geçtiğimiz sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ipi göğüsleyen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası şampiyonu olan ÇBK Mersin karşısında Ankara'da oynanan mücadelenin son kısmında üstün bir performans sergiledi. Periyotlar 25-22, 45-45, 73-59 ve 104-77 bitti. Kayla McBride 24, Emma Meesseman 23, Teaira Zyaire McCowan 18, Alperi Onar 16, İliana Rupert de 10 sasıyla çift hanelere ulaştı. Mersin'de ise Kennedy Burke ile Julie Vanloo 18'er sayı attı. F.Bahçe kupayı 14. kez müzesine götürdü. Kanarya ligde de namağlup, 7 galibiyetle zirvede yer alıyor.



KAPTANDAN TAKIMA MESAJ

FENERBAHÇE'NİN kaptanı Alperi Onar, çok mutlu olduklarını belirtirken şöyle konuştu: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kötü başladık ama sonunu çok iyi bitirdik. İyi başladığımız sezonun ilk kupasını da aldığımız için de çok mutluyuz."