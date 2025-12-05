Beşiktaş GAİN, Panionios’u farklı devirdi!

Maça Zizic'in serbest atışlarıyla başlayan Beşiktaş periyodun üçüncü dakikası sona ererken skoru 12-2'ye taşıdı ve farkı da çift hanelere getirdi. Ev sahibi ekip ilk periyodu 27-20 önde kapadı.

2'nci periyotta özellikle ilk yarının etkili ismi Tsalmpouris'la art arda sayılar bulan konuk takım farkı azaltmayı başarsa da siyah-beyazlılar soyunma odasına 55-46 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda ev sahibi takım farkı 14 sayıya kadar çıkarsa da konuk ekip çeyreğin son 2 dakikasında farkı tek baskete indirmeyi başardı ve periyot 73-70 Beşiktaş lehine tamamlandı.

Son periyodun ilk 5 dakikasında farkı tekrar çift hanelere çıkaran Beşiktaş maçtan da 101-83 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Yunan ekibinden Tsalmpouris olurken, ev sahibi ekipten Morgan 16, Zizic ve Mathews 18'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Alberto Baena, Kristaps Konstantinovs, Stefan Calic

BEŞİKTAŞ GAİN: Morgan 16, Dotson 8, A. Brown 6, Zizic 18, Mathews 18, Lemar 3, V. Brown 5, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 8, Kamagate 6

PANIONIOS: Lemon 8, Starks 10, Hands 11, Watson Jr. 9, Kreuser 2, Gontikas 9, Tsalmpouris 20, Papas 7, Lewis 7, Gkikas, Patrikis

1'İNCİ PERİYOT: 27-20

DEVRE: 55-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-70