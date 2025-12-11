Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş BO'dan Sopron Basket'e 106 sayı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 22:09

Beşiktaş BO'dan Sopron Basket'e 106 sayı

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımını 106-90 mağlup etti.

AA
Beşiktaş BO’dan Sopron Basket’e 106 sayı
  • ABONE OL

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımını 106-90 yendi.

Play-off turunu geçen takımların son 16'ya yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 9, Milic 28, Whitcomb 19, Fasoula 32, Toure 2, İdil Saçalır 7, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4, İlayda Güner

Sopron Basket: Laczko 9, Papp 14, Friskovec 17, Sitku 15, Wallack 18, Sinka-Palinkas 9, Borondy 8

1. Periyot: 28-26

Devre: 52-55

3. Periyot: 82-68

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş BO'dan Sopron Basket'e 106 sayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz