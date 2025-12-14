Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler’e set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasman Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer
Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)
Fenerbahçe Medicana: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)
Setler: 10-25, 15-25, 16-25
Süre: 75 dakika (22, 25, 28)