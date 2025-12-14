Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler'e set vermedi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:45 Son Güncelleme: 14.12.2025 18:46

Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler'e set vermedi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında deplasman Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasman Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer

Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)

Fenerbahçe Medicana: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)

Setler: 10-25, 15-25, 16-25

Süre: 75 dakika (22, 25, 28)

