Trabzonspor, Aliağa Petkimspor deplasmanında galip

Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:37 Son Güncelleme: 14.12.2025 18:38

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 105-91 mağlup oldu.

İHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 105-91 mağlup oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Efianayi 12, Franke 23, Blumbergs 11, Sajus 21, Yunus Emre Sonsırma 3, Whittaker 13, Floyd 6, Selim Şav 2, Mustafa Kurtuldum, Utomi, Boran Güler
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 23-25 (Trabzonspor lehine )
Devre: 48-50 ( Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 75-76 (Trabzonspor lehine)

