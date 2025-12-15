Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Panathinaikos’u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'nin 16. haftasındaki rakibi Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR olacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.