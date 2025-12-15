Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u ağırlayacak
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:41

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın (16 Aralık salı günü) Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Panathinaikos’u ağırlayacak
  • ABONE OL

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'nin 16. haftasındaki rakibi Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR olacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u ağırlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz