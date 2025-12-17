Beşiktaş GAİN, London Lions’a mağlup!

BKT EuroCup'taki 11. maçında Beşiktaş GAİN, London Lions'a konuk oldu. Çekişmeli geçen maçta sahne siyah-beyazlılar, rakibine uzatmada 98-96 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta Anthony Brown 19 sayı, 3 ribaund; Ante Zizic 15 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Jonah Mathews 17 sayı, 4 ribaund, 8 asist; Brynton Lemar 18 sayı, 3 ribaund; Conor Morgan 8 sayı, 7 ribaund, 2 asist ile oynadı
Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN, grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı. Kartal, bir sonraki maçında Niners Chemnitz'e konuk olacak.
SALON: Copper Box Arena
LONDON LIONS: Adamu 7, Price, Mikesell 6, Johnathan Williams 18, Lukosiunas 12, Rai 5, Phillip 4, Mcgusty 14, Deane Williams 12, Reynolds 20
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 17, Dotson 2, Kamagate 5, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Morgan 8, Lemar 18, Anthony Brown 19, Vitto Brown 8, Zizic 15
1'İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 43-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-73
NORMAL SÜRE: 84-84