Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş GAİN, London Lions'a mağlup!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 01:20 Son Güncelleme: 18.12.2025 01:21

Beşiktaş GAİN, London Lions'a mağlup!

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11’inci haftasında deplasmanda İngiliz temsilcisi London Lions takımına uzatmalar sonucunda 98-96 mağlup oldu.

DHA
Beşiktaş GAİN, London Lions’a mağlup!
  • ABONE OL

BKT EuroCup'taki 11. maçında Beşiktaş GAİN, London Lions'a konuk oldu. Çekişmeli geçen maçta sahne siyah-beyazlılar, rakibine uzatmada 98-96 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta Anthony Brown 19 sayı, 3 ribaund; Ante Zizic 15 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Jonah Mathews 17 sayı, 4 ribaund, 8 asist; Brynton Lemar 18 sayı, 3 ribaund; Conor Morgan 8 sayı, 7 ribaund, 2 asist ile oynadı

Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN, grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı. Kartal, bir sonraki maçında Niners Chemnitz'e konuk olacak.

SALON: Copper Box Arena

LONDON LIONS: Adamu 7, Price, Mikesell 6, Johnathan Williams 18, Lukosiunas 12, Rai 5, Phillip 4, Mcgusty 14, Deane Williams 12, Reynolds 20

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 17, Dotson 2, Kamagate 5, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Morgan 8, Lemar 18, Anthony Brown 19, Vitto Brown 8, Zizic 15

1'İNCİ PERİYOT: 24-21

DEVRE: 43-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-73

NORMAL SÜRE: 84-84

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş GAİN, London Lions'a mağlup!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz