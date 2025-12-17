Şok! Archie Brown 8 hafta yok!

F.BAHÇE'YE Archie Brown'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçında sakatlanan İngiliz oyuncunun yapılan kontroller sonrasında sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi. 23 yaşındaki sol bekin, 8 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken ligdeki Eyüp ve ardından kupadaki Beşiktaş maçlarının yanı sıra; Samsun, Alanya, Aston Villa, Göztepe ve Steaua Bükreş müsabakalarını kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor.



ERGİN ATAMAN'DAN OLAY AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın sözleri damga vurdu. Tecrübeli koç, "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz F.Bahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik" diyerek tepkisini dile getirdi.



POTADA SERİ SONA ERDİ

F.BAHÇE BEKO, EuroLeague'in 16. haftasında evinde Yunan ekibi Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede periyotlar 16-17, 21-24, 20-9 ve 20-31 sona erdi. Bu sonuçla bir müsabakası eksik olan sarı-lacivertlilerin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. yenilgisini yaşadı. Ergin Ataman'lı Panathinaikos ise 10. galibiyetini aldı. Avrupa Ligi'nde F.Bahçe, yarın İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak.