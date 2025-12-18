Beşiktaş BOA veda etti!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Sopron Basket'e konuk oldu.
İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan Beşiktaş BOA, rövanş mücadelesini 80-59'luk skorla 21 sayı farkla kaybetti ve organizasyona veda etti.
Müsabakaya etkili başlayan ve ilk periyodu 27-7 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-24 önde gitti. Üçüncü periyodu 64-44 önde geçen Sopron Basket, parkeden 80-59 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
Ev sahibi ekipte Zala Friskovec ve Klaudia Papp, 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.