Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş BOA veda etti!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 22:09

Beşiktaş BOA veda etti!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına 80-59 yenildi ve turnuvaya veda etti.

AA
Beşiktaş BOA veda etti!
  • ABONE OL

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Sopron Basket'e konuk oldu.

İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan Beşiktaş BOA, rövanş mücadelesini 80-59'luk skorla 21 sayı farkla kaybetti ve organizasyona veda etti.

Müsabakaya etkili başlayan ve ilk periyodu 27-7 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-24 önde gitti. Üçüncü periyodu 64-44 önde geçen Sopron Basket, parkeden 80-59 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Ev sahibi ekipte Zala Friskovec ve Klaudia Papp, 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş BOA veda etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz