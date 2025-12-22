Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes'in Hapoel IBI maçı Bulgaristan'da!
Anadolu Efes Kulübü, Basketbol Avrupa Ligi'nde 20 Ocak 2026 Salı günü karşılaşacağı Hapoel IBI maçını Bulgaristan'da oynayacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Hapoel IBI maçı için açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, 20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağı ifade edildi.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.

Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi. Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

