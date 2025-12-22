Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlayacak!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 09:51

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

AA
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor. Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

