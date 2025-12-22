Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı ağırlayacak!

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor. Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.