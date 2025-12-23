Bu onur Türk halkının

FIBA tarafından 2026 "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, duygularını anlattı. İstanbul'da basının karşısına çıkan ve bu durumun kendisi ve ailesi adına gurur verici olduğunu ifade eden Türkoğlu şunları söyledi: "Ailemle birlikte nasıl sevinmek gerekir onu bile bilemedik. Çok mutlu ve gururlu olduğumuzu dile getiriyoruz. Bu ödül bireysel ödül gibi görünüyor ama hiçbir zaman tek başınıza aldığınız bir ödül değildir. Türk halkı sevgisini hiçbir zaman eksik etmedi, buradan hepsine teşekkür ediyorum.Bu yaz milli takım olarak güzel bir başarı elde ettik. Ben kendimi biraz daha şanslı hissediyorum."