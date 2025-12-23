Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Partizan, NBA'den Cameron Payne'i transfer etti
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:28

Partizan, NBA'den Cameron Payne'i transfer etti

Sırbistan basketbolunun köklü ekibi Partizan, NBA yıldızlarından Cameron Payne'yi renklerine bağladı.

AA
Partizan, NBA’den Cameron Payne’i transfer etti
  • ABONE OL

Sırbistan ekibi Partizan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Partizan, NBA'den Cameron Payne'i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz