Mersinspor’da Carles Duran Ortega dönemi başladı!

Giriş Tarihi: 26.12.2025 17:31

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, başantrenörlük görevi için Carles Duran Ortega ile anlaşma sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor'da başantrenörlük görevine Carles Duran Ortega'nın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Carles Duran Ortega'nın, başantrenör olarak görevine başladığı belirtildi.

Carles Duran Ortega'nın İspanya'da önemli kulüplerinde farklı seviyelerde görev aldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duran, disiplinli çalışma anlayışı, oyuncu gelişimine verdiği önem ve takım organizasyonundaki yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Lig ve kupa organizasyonlarında edindiği tecrübeyle kulübümüzün hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Carles Duran Ortega'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

