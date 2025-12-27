Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı evinde galip!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:58

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde OGM Ormanspor’u 109 – 60'lık skorla geçerek namağlup serisine devam etti.

DHA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe Opet, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 109 – 60 mağlup etti.

SALON: Metro Enerji Spor Salonu

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk

FENERBAHÇE OPET: Gustafson 28, Meesseman 14, Williams 12, Meltem 10, Alperi 9, Allemand 8, Sevgi 8, McBride 7, Tuana 7, Olcay 4, Selen İrem 2.

OGM ORMANSPOR: Banu Şimşek 15, Deshields 15, Duygu Özen 8, Kübra Erat 5, Damla Gezgin 5, Gamze Takmaz 4, Yaren Düzcü 3, Yağmur Sude Güvercin.

1'İNCİ PERİYOT: 29-10

DEVRE: 57-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-41

