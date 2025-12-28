Dusan Alimpijevic: Önemli olan yeniden ayağa kalkabilmek!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanında 75-72 galip gelen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren ve yılı kazanarak kapatmanın önemli olduğuna vurgu yapan Dusan Alimpijevic, "Bu tip maçlar her zaman mantaliteyle ilgili. Bugün maçı kazanmanın bir yolunu buldukları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir dönemde kazanmak çok önemli, çünkü takım olarak çok yorgunuz. Yoğun seyahatler, sakatlıklar ve diğer unsurlar gibi faktörlerle mücadele etmenin bir yolunu bulabiliyoruz. Yeni yıldan önce galip gelmek önemliydi. Biri bize sezonun başındayken yılın sonunda ligde 13'te 13 yapıp EuroCup'ta ikinci sırada olmayı önerseydi kesinlikle kabul ederdik" ifadelerini kullandı.

Takımının gösterdiği performansla ilgili konuşan Dusan Alimpijevic, "Zaman zaman düşüşler yaşamak utanç verici bir şey değil, ancak önemli olan yeniden ayağa kalkabilmek. Yeni yılla birlikte sezonun en kritik dönemi de geliyor. Bu süreçte tüm taraftarlarımızı maçlarımıza gelerek bizi desteklemeye davet ediyorum. Onların varlığı bize büyük bir enerji veriyor. Gittiğimiz her yerde, her şehirde bize verdikleri müthiş destek için onlara kendim ve takımım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.