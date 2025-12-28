Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars açıklaması!
Giriş Tarihi: 28.12.2025 14:35

Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars açıklaması!

Fenerbahçe Beko, Glint Manisa maçında sakatlık yaşayan Arthur Zagars için,"Oyuncumuz Zagars'ın yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." açıklamasında bulundu.

AA
Fenerbahçe Beko'da Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Glint Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan mücadelede Zagars, ikinci çeyrekte sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

