Jonah Mathews: Yolumuza namağlup devam etmeyi diliyorum!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 75-72 mağlup eden Beşiktaş GAİN'de Jonah Mathews açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jonah Mathews, 21 sayıyla tamamladığı maçla ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Öncelikle şunu anlamalıyız ki art arda 13 maç kazandık. Tüm rakiplerimiz, çıktığımız her maçta bize karşı en iyi maçlarını çıkarmaya çalışıyor. Takım arkadaşlarım bana güvendiği noktada ben de bu şutların sorumluluğunu yüksek özgüvenle alabiliyorum. Bugün bana yine bu güveni verdikleri için onlara teşekkür ederim. Bugün de böyle oldu ve namağlup kalmayı başardık. Yılın son maçında, son çeyrekte en iyimizi ortaya koyarak galip gelmek istedik. Yeni yılda da yolumuza namağlup devam etmeyi diliyorum."