Beşiktaş yıkılmıyor son nefeste güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin en iyi başlangıcını yapan Beşiktaş GAİN bunu geliştirmeye devam ediyor. Konuk olduğu Aliağa Petkim'i son saniye üçlüğüyle 75-72 yenen siyah-beyazlılar, 13'te 13 yaptı ve zirvedeki yerini pekiştirdi. Aliağa ise sekizinci mağlubiyetini aldı. Devreyi 41-37 geride kapatan Kartal pes etmedi. Son çeyrekteki sağlam savunması ve hücumuyla maçı lehine çevirerek kazandı.
Beşiktaş, gelecek hafta F.Bahçe'yi ağırlayacak. Diğer sonuçlar:
Erokspor-Karşıyaka: 97-94, Büyükçekmece-Bursa: 91-88.