Beşiktaş yıkılmıyor son nefeste güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin en iyi başlangıcını yapan Beşiktaş GAİN bunu geliştirmeye devam ediyor. Konuk olduğu Aliağa Petkim'i son saniye üçlüğüyle 75-72 yenen siyah-beyazlılar, 13'te 13 yaptı ve zirvedeki yerini pekiştirdi. Aliağa ise sekizinci mağlubiyetini aldı.Beşiktaş, gelecek hafta F.Bahçe'yi ağırlayacak.Erokspor-Karşıyaka: 97-94, Büyükçekmece-Bursa: 91-88.