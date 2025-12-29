Türk basketbolunda 2025 böyle geçti

HİDAYET TÜRKOĞLU, "FIBA ONUR LİSTESİ"NDE

FIBA, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu 2026 "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçti.

Anadolu Efes'te başladığı ve büyük bir bölümünü NBA'de geçirdiği 20 yıllık profesyonel kariyerine birçok başarı sığdıran, 2016'dan bu yana da TBF başkanlığı görevini yürüten Türkoğlu, "FIBA Onur Listesi"ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

ALPEREN ŞENGÜN, ALL-STAR RÜTBESİ ALDI

NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, göz kamaştıran performansını all-star seçilerek taçlandırdı.

Houston Rockets formasıyla 2021'den bu yana birçok ilke imza atan 23 yaşındaki milli basketbolcu, Mehmet Okur'un (2007) ardından NBA tarihinde all-star ünvanına layık görülen ikinci Türk oyuncu oldu.

All-Star maçlarında Chuck Takımı'nın formasını giyen Alperen, 4 sayı ve 1 ribaunt üretti.

GALATASARAY, BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL OYNADI

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu.

Yakup Sekizkök'ün başantrenörlüğünü yaptığı Galatasaray, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'i 90-80 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde son şampiyon Unicaja Malaga (İspanya) ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 83-67 mağlup ayrıldı ve ikincilikle yetindi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise ÇBK Mersin, finalde Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 66-53 yenildi.

ANADOLU EFES DÜŞÜŞE, BEŞİKTAŞ ÇIKIŞA GEÇTİ

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Anadolu Efes, 2025'i kupasız kapatırken Beşiktaş, 3 kulvarda şampiyonluk maçına çıktı.

Müzesinde 3 Avrupa kupası bulunan ve Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım konumundaki lacivert-beyazlı ekip, beklentileri karşılayamadı.

Lige geçen sezon yarı finalde, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Anadolu Efes, 2 şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de ise play-off oynamasına rağmen Dörtlü Final'e yükselemedi.

Beşiktaş ise başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde 3 kulvarda şampiyonluğun kıyısından döndü. Siyah-beyazlı ekip, ligde, Türkiye Kupası'nda ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'ya kaybederek ikincilik elde etti.