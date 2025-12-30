Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kayseri’de galip!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 95-70'lik skorla mağlup oldu.

Müsabakanın en skorer ismi 19 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Alice Kunek oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 19, Dangerfield 16, Doğa, Merve Arı 4, Merve Aygül 12, İdil 2, Cansu, Özge, Collier 14, Feray 3

GALATASARAY: Smalls 8, Williams 12, Teja 4, Sude 4, Gökşen 6, Sehernaz 2, Ayşe 5, Derin 12, Zeynep Şevval 10, Elif 10, Johannes 7, Kuier 15

1'İNCİ PERİYOT: 20-27

DEVRE: 40-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-76