Galatasaray’da Yakup Sekizkök dönemi sona erdi

Giriş Tarihi: 30.12.2025 18:42

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dâhil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi

