Sarunas Jasikevicius: Bazen maçları sadece hücumla kazanırsınız!

EuroLeague'in 19. haftasında Baskonia deplasmanında 108-93 kazanan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sarunas Jasikevicius şu sözleri dile getirdi:

"İlk yarı gerçekten çok kötü savunma yaptık. İkinci yarıda sahaya çok odaklanmış bir şekilde çıktık ama en kötü savunma yaptığımız çeyreği oynadık. Potamızda 29 sayı gördük. Yine de skor bulmayı sürdürdük. Bugün iyi müdafaa yapabildiğimiz sadece bir çeyrek oynadık. Bazen maçları sadece hücumla kazanırsınız. Dördüncü çeyrekte potamızı çok iyi savunduk. Baskonia bazı şutları kaçırdı ve biz skor üretmeye devam ettik. Oyuncularım adına harika bir karakter galibiyeti elde ettiğimizi düşünüyorum."